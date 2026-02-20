Skandal um einen Helm

Ein Nachspiel könnte für das IOC die Eskalation in der Debatte um den Helm des Ukrainers Wladyslaw Heraskewytsch haben. Der Skeleton-Pilot wollte nicht auf das Tragen seines Kopfschutzes verzichten, der mehr als 20 bei russischen Angriffen getötete Sportkollegen zeigt. Das IOC hatte den Helm verboten, weil Meinungsäußerungen dieser Art während der olympischen Wettbewerbe nicht erlaubt sind. Im Eilverfahren wies der Internationale Sportgerichthof Cas den Einspruch von Heraskewytsch ab. Der 27-Jährige könnte den Fall nun vor ein ordentliches Gericht bringen.

Und was kommt jetzt?

Sportpolitisch bietet der Blick in die Zukunft für IOC-Chefin Kirsty Coventry weitere heikle Herausforderungen. Dafür steht allein schon der Gastgeber des nächsten Olympia-Spektakels. 2028 empfängt Donald Trump die Sportwelt in Los Angeles.