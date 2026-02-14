Mit über 100 Stundenkilometern schießen Rodler durch den Eiskanal. Biathleten treiben ihren Körper bis an die Grenze der Erschöpfung und müssen den schmalen Grat zwischen körperlicher Belastung beim Laufen und höchster Konzentration beim Schießen meistern. Skispringer gleiten scheinbar schwerelos ins Tal, kämpfen mit Windböen und versuchen, jeden Zentimeter herauszuholen. Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina bieten all das, was den Sport so faszinierend macht: Tempo, Eleganz, Dramatik. Dazu kommen die großen Emotionen bei der Medaillenvergabe und die schockierenden Momente – wie der schwere Sturz von Skirennläuferin Lindsey Vonn.