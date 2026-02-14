Es rattert kurz, dann gleiten die Kufen des Rennrodels übers italienische Eis in Cortina d’Ampezzo. Kurve 1 – perfekt, zwei und drei – super! In der Kurve vier, der Einfahrt ins Labyrinth, entscheidet sich alles. Der Schlitten hat längst Tempo Hundert überschritten, gleitet auf der Ideallinie durch den Eiskanal. Eine Augenweide zuzuschauen. Jetzt noch die Tofana, die Anpezo und die Arrivo. Ich sitze schon lange nicht mehr, stehe, halte mir den Kopf und reiße nach 1445 Wettkampfmetern, 52,660 Sekunden, dem vierten Lauf und dem vierten Bahnrekord die Arme in die Luft. Um 19.11 Uhr steht fest: Max Langenhan ist Olympiasieger. Wahnsinn! Der Thüringer hat’s einfach drauf! Toll. Was für ein Sonntagabend!