Wer jetzt noch mitfiebern möchte, sagt der Moderator, möge kurz die Augen schließen. Ich schaffe es nicht. Ich bin zu aufgeregt. Ich muss es jetzt wissen: „Der Goldlauf der Katharina Witt“ blendet das DDR-Fernsehen an jenem Morgen auf der Mattscheibe unseres TV-Kastens ein. Der Mann im Adlershofer Sportstudio schweigt für ein paar Sekunden. Es ist der 28. Februar – der Morgen nach dem sagenhaften „Carmen“-Battle irgendwo im Westen Kanadas. Calgary, die XV. Winterspiele, schien im Südthüringer Winter des Jahres 1988 für mich unerreichbar. Kathi nicht. Sie lächelt von einem Poster in meinem Zimmer. Vermutlich hatte ich in diesem Moment feuchte Augen, wie so oft, wenn mich die Emotionen überwältigen: Gold für uns, Gold für die kleine DDR und natürlich für Katharina Witt.