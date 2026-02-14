Olympia war für mich als Kind und Teenager einfach etwas, das alle paar Jahre im Fernsehen lief. Weit weg. Ein großes Ereignis irgendwo in der Welt. Meine Erinnerungen daran waren eher Randnotizen meiner Kindheit – Katharina Witt als Carmen zum Beispiel. Ich weiß noch, dass alle darüber sprachen. Mich hat es nicht wirklich berührt. 1994 bekamen wir in der Schule während der Winterspiele dann sogar Sportstunden frei – mit der ausdrücklichen Aufforderung, Olympia zu schauen. Ich ignorierte es. Sportübertragungen interessierten mich einfach nicht. Als ich einen Schulfreund fragte, was ich erzählen könne, damit niemand merkt, dass ich nicht geschaut hatte, reagierte er fast empört: „Na von den Biathleten aus Schmalkalden. Luck und Fischer!“ „Wer?“, fragte ich. Sein Blick sagte alles. Wie kann man die nicht kennen? Ups! Ich kannte sie nicht. Ich kannte auch Biathlon nicht. Und wenn ich ehrlich bin, kannte ich dieses Gefühl der Begeisterung fürs Zuschauen überhaupt nicht.