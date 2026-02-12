Kann das Südthüringer Skeleton-Ass Christopher Grotheer seinen olympischen Gold-Erfolg von 2022 wiederholen? Das entscheidet sich heute am späteren Abend im Eiskanal von Cortina. Der 33-Jährige aus Erlau bei Suhl liegt nach den ersten beiden Durchgängen auf Platz 3, mit 46 Hundertstel Rückstand auf den Spitzenreiter Matt Weston. Zwischen dem Briten und dem Mann aus dem Thüringer Wald rangiert Axel Jungk aus Dresden.