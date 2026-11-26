Lausanne - Die olympische Bewegung trauert um die frühere IOC-Vizepräsidentin Anita DeFrantz. Die Amerikanerin, die in ihrer sportlichen Karriere bei den Olympischen Spielen 1976 in Montreal auch Bronze im Rudern gewann, starb im Alter von 74 Jahren, wie das Internationale Olympische Komitee mitteilte. IOC-Ehrenpräsident Thomas Bach würdigte DeFrantz als "große Wegbereiterin und eine herausragende Fürsprecherin der olympischen Werte", für IOC-Chefin Kirsty Coventry war sie eine "Mentorin, Freundin und eine echte Inspiration".