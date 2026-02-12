Wer in Oberhof trainiert, hat beste Chancen auf Podest-Plätze bei Olympia. Das haben bei den Rennrodlern Max Langenhan (Friedrichroda), Julia Taubitz (Oberwiesenthal) undDajana Eitberger (Ilmenau) in Cortina schon eindrucksvoll bewiesen mit zwei Mal Gold und einmal Silber. Nun sind alle diese Drei vom „Oberhof-Express“ heute Abend Teil der deutschen gemischten Team-Staffel, die im Eiskanal als Favorit gilt.