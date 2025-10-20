Olympia-Bürgerentscheid Die lange Geschichte der Sportstadt München

Champions League-Finale

München war schon mehrmals Austragungsort des Finalspiels der Champions League - 1979, 1993 und 1997, 2012 und 2025. Besonders im Gedächtnis geblieben ist das "Finale dahoam" im Jahr 2012: Der FC Bayern verlor nach 120 Spielminuten in einem dramatischen Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea.

Der FC Bayern ist dabei längst mehr als "nur" ein Verein. Seit den 1960er Jahren dominiert der Rekordmeister die Bundesliga, gewinnt nationale Titel in Serie und ist auch global zum Aushängeschild geworden. Entsprechend gab es auch im Finale 2012 öffentliche Übertragungen, dichte Menschenmengen in den Kneipen und zahlreiche erst jubelnde, dann enttäuschte Anhänger in der Innenstadt.

Fußball-Europameisterschaft 2020/2021

Die Endrunde der Fußball-EM war eigentlich für 2020 geplant, wurde wegen der Corona-Pandemie aber auf 2021 verschoben. Anlässlich des 60-jährigen Bestehens des Wettbewerbs waren die Spielorte quer über Europa verteilt, der deutsche Hotspot war München.

European Championships 2022

Manche sehen es als "Olympia light": 2022 richtete München die European Championships aus. Bei den gebündelten kontinentalen Wettbewerben wurden die Europameisterinnen und Europameister in neun Sportarten gekürt. Mehr als 4.000 Athletinnen und Athleten aus ganz Europa traten in der Leichtathletik, im Radsport und Rudern, im Beachvolleyball, Kanu-Rennsport, Klettern, Tischtennis, Triathlon und Turnen gegeneinander an.

Die Veranstaltung kam bei den Münchnerinnen und Münchnern gut an. Viele besuchten die Wettbewerbe, genossen die entspannte Atmosphäre im Olympiapark oder kamen zu Public-Viewing-Angeboten.

Fußball-Europameisterschaft 2024

München gehörte zu den zehn deutschen Städten, in denen die Fußball-EM 2024 ausgetragen wurde. Los ging es gleich mit einem Paukenschlag: Beim Eröffnungsspiel in München gewann das deutsche Team mit 5:1 gegen Schottland und löste eine neue Fußball-Euphorie aus.

Handball-Europameisterschaft 2024

München war auch einer der sechs Austragungsorte der Handball-EM der Männer, die 2024 zum ersten Mal in Deutschland stattfand. Bei der Handball-WM 2027 soll München ebenfalls einer von sechs Spielorten bundesweit sein.