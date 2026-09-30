Olympia-Bewerbung Markus Söders neue Grünen-"Bromance"

Klar ist, vor und nach der Fahrt mit dem "Olympia Looping": Söder und Krause werden in den kommenden Jahren eng zusammenarbeiten müssen. Nicht nur in Sachen Olympia, wo beide darauf hoffen, dass die bayerische Landeshauptstadt auch international das Rennen macht und die Olympischen Spiele nach 1972 wieder einmal nach München kommen. "Also wenn es dann richtig klappt, dann müssen wir fünfmal fahren oder möglicherweise ein Olympia-Tattoo machen", schlug Söder sogleich vor.

Der Münchner Sender Radio Arabella schenkte Söder und Krause im Übrigen nach der Achterbahnfahrt zwei ganz spezielle Wiesn-Lebkuchenherzen mit der Aufschrift "Bro-lympia" und mit einem Foto der beiden ungleichen Partner. Was die frühere Grünen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang sogleich zu einem Instagram-Post samt Herzchen veranlasste: "Die Bromance zwischen Markus Söder und Dominik Krause stand nicht auf meiner Bingo-Karte für 2026."