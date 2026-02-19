Können die Nordischen Kombinierer ihre Bilanz dieser Winterspiele doch noch aufpolieren? Die Antwort gibt es am Donnerstag, wenn Johannes Rydzek und Vinzenz Geiger zunächst um 10 Uhr auf der Großschanze aktiv sind und ab 14 Uhr im 7,5-Kilometer-Lauf die Entscheidung fällt. Fällt sie aus deutscher Sicht positiv aus, hätte die Mannschaft von Bundestrainer Eric Frenzel auch das Debakel von 1998 vermieden, als die Kombination letztmals ohne olympisches Edelmetall blieb. Nicht zu vergessen: Es könnte der letzte Auftritt der Traditionssportart auf der Bühne unter den fünf Ringen sein, denn das Internationale Olympische Komitee denkt ernsthaft darüber nach, die Kombination aus dem Programm zu verbannen.