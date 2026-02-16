Sie haben so ziemlich alles in die Gaststube eines Oberhofer Hotels mitgebracht, was vom 13. Februar 1976 noch übrig ist. Den hellen Mantel aus Fellimitat von der Eröffnungsfeier im Bergiselstadion, das Maskottchen Schneemandl (ein Schneeball mit Armen und Beinen und Tirolerhut), zwei Handtücher mit den Olympischen Ringen, die die DDR-Sportler gestellt bekommen haben, die originale Ergebnisliste, die Medaillen. Und um ihre Oberkörper haben Karl-Heinz Menz und Manfred Beer die Startnummern gebunden, mit denen sie bei den Olympischen Spielen von Innsbruck den größten Erfolg ihrer Biathlon-Laufbahnen gefeiert haben.