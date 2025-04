Klaus-Peter Göpfert, 73, ist bis heute Südthüringens erfolgreichster Ringer. 1970 gewann der Suhler Gold bei den Europameisterschaften in Berlin, 1971 Silber bei der WM in Sofia. Ein Jahr später sollte bei den Sommerspielen in München eine olympische Medaille als Krönung folgen. Göpferts erster Kampf war für den 5. September geplant, dem Tag des Anschlags der palästinensischen Terrorgruppe „Schwarzer September“, bei dem elf israelische Sportler und Betreuer, ein deutscher Polizist und fünf der acht Geiselnehmer starben.