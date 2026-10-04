﻿Dieser Anruf hatte Danny Gratz beinahe umgehauen. „Hallo, ich bin der Bernd aus dem hohen Norden“, meldete sich kurz vor dem markenoffenen Treffen in Struth-Helmershof eine Männerstimme. Zwei Tage später lernte Gratz den dazugehörenden Besitzer eines Passat Pick Up kennen. Bernd Hamann wohnt in der Nähe von Hamburg und brachte sein Unikat mit nach Struth-Helmershof. Mitgebracht hatte er ein Fotoalbum mit Bildern, die darüber erzählen, wie er sein „Schätzchen“ Stück für Stück TÜV-gerecht auf- und umgebaut hatte. „Vier Monate Arbeit stecken da drin“, berichtete er und fügte hinzu: „Das ist alles Handarbeit und zugelassen.“