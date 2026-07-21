Das jährlich Ende Juli im Rahmen des Veranstaltungsformats Grasgrün – Sommerkultur in Meiningen stattfindende Oldtimertreffen auf dem Marktplatz ist inzwischen ein fester Termin im Kalender von zahlreichen Fahrern und Fans historischer Automobiltechnik aus der Region geworden. Am Samstag, 25. Juli, findet die 13. Auflage statt – die Mitglieder der Classic-Land Südthüringen rund um Frank Wöhner laden dazu ab 11 Uhr ins Zentrum von Meiningen zwischen Stadtkirche und Georgstraße ein.