Das Oldtimertreffen für schwere Fahrzeuge wie Lkw und Busse, aber auch für Autos, Motorräder und ausgemusterte Militärtechnik, das einstmals Konrad Höland ein unter dem Dach des Jesuborner Bürgervereins ins Leben gerufen hatte, fand im Jahre 2024 wegen Querelen ob des Standorts am Ortsausgang von Jesuborn stattdessen in Langewiesen statt. Der Besitzer eines Wiesengrunds am Badeteich nahe der ICE-Brücke hatte sich damals aufgeschlossen gegenüber den Oldtimerfreunden gezeigt und stellte seinen Grund und Boden für ein langes Wochenende und dieses deutschlandweit nachgefragte spezielle Oldtimertreffen zur Verfügung. Bei dieser Zusage bleibt es auch für dieses Jahr.