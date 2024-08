Wer am Wochenende historische Zweiräder, Automobile, Traktoren, Transporter oder Lkw sehen und mit deren Besitzern ins Gespräch kommen wollte, musste nicht extra bis zum Ost-Mobil-Meeting Magdeburg (OMMMA) fahren – beim Oldtimer- und-Schleppertreffen am Sportplatz in Schwickershausen im Grabfeld und, gleich nebenan, beim Oldtimer-Café am Schloss Fasanerie bei Hermannsfeld hatten Eigentümer und Fans reichlich Gelegenheit, ihr liebestes Hobby zu hegen und zu pflegen. Rollende Zeitzeugnisse aus fast einem Jahrhundert Fahrzeugbau auf zwei, drei und vier Rädern waren bei beiden Treffen zu sehen, zu hören und zu riechen – so soll es sein.