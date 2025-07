An sehenswerten historischen Fahrzeugen etlicher Marken und Baujahre mangelte es am Wochenende auf der Wiese neben dem Dorfgemeinschaftshaus in Birx nicht – das von den Oldtimerfreunden Dreiländereck initiierte Treffen in seiner 5. Auflage hat sich längst im Veranstaltungskalender von Fans des „alten Blechs“ etabliert.