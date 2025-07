„Baujahr 1929 und noch älter konnten wir heuer wieder begrüßen“, freut sich Vereinsvorstand Joachim Eichhorn. Längst hat sich die Mittelgebirgsrundfahrt, die von den Ernstthaler Oldtimerfreunden in diesem Sommer bereits zum 24. Mal organisiert wurde, zu einem wahren Renner entwickelt. 56 Fahrzeuge mit rund 100 Teilnehmern machten sich diesmal auf die insgesamt rund 100 Kilometer lange Strecke, die im ersten Teil über Neuhaus am Rennweg, Steinheid, Scheibe-Alsbach, Katzhütte, Mellenbach, Oberweißbach und Cursdorf zum Mittagsstopp wieder an den Festplatz in der Mondstürergemeinde und im zweiten Teil über Neuhaus am Rennweg, Lichte, Schmiedefeld, Reichmannsdorf, Gösselsdorf, Großneundorf, Gräfenthal, Spechtsbrunn und Piesau zum Zielort am Ernstthaler Dorfhüttenplatz führte.