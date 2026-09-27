Der Segelflugplatz in Goldlauter könnte sich gut und gerne umbenennen und würde mittlerweile genauso gut als Segelflug- und Oldtimerplatz durchgehen. Schließlich haben sich hier längst auch Veranstaltungen angesiedelt, die die Herzen von Simson- und Oldtimerfreunden höher schlagen lassen. Am Sonntag ist eine weitere hinzu gekommen, die nach 14 Jahren vom Simson-Gewerbepark gewechselt ist: das Oldtimertreffen mit Teilemarkt.