Zu ihrem 25. Oldtimertreffen laden die „Freunde des alten Blechs“ aus Obermaßfeld-Grimmenthal und Umgebung am Sonntag, 4. Mai, ab 10 Uhr auf den Platz rund um das Hotel und Restaurant Fasold in Sülzfeld, direkt an der Bundesstraße 19 ein. Willkommen sind alle, die ein zwei-, drei- oder vierrädriges Gefährt ihr Eigen nennen, welches mindestens 25 Jahre alt ist. Autos, Motorräder, land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge aller Art – jeder kann unabhängig von Marke und Herstellerland kommen und sein Zeitzeugnis der Automobilgeschichte präsentieren. Für Speis und Trank ist gesorgt, Zeit bleibt zudem gewiss für Benzingespräche aller Art. Ebenso sind Gäste willkommen – der Eintritt ist frei. Weitere Infos für Teilnehmer telefonisch unter (036949) 20 26 2. Auf ein paar interessante Stunden freuen sich die Organisatoren.