Oldtimer Trecker-Liebhaber treffen sich mit Fendt-Dieselrössern

Marktoberdorf (dpa/lby) - Die Besitzer von mehreren Hundert historischen Traktoren haben sich im Allgäu getroffen. Zu dem Treffen waren speziell die Eigentümer der sogenannten Dieselrösser des Herstellers Fendt eingeladen.
Vom Ackerpferd zum Dieselross: In Marktoberdorf feiern Familien und Oldtimer-Fans eine Zeitreise mit historischen Traktoren und Technik zum Anfassen.
Marktoberdorf (dpa/lby) - Die Besitzer von mehreren Hundert historischen Traktoren haben sich im Allgäu getroffen. Zu dem Treffen waren speziell die Eigentümer der sogenannten Dieselrösser des Herstellers Fendt eingeladen.
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Das Dieselross kam erstmals 1930 auf den Markt. Der Name spielte darauf an, dass der Schlepper bei den Bauern das Pferd als Arbeitstier auf dem Feld ersetzen sollte. Zu der Veranstaltung am Fendt-Unternehmenssitz Marktoberdorf waren nun die Besitzer von Dieselrössern aus den Baujahren 1949 bis 1959 eingeladen. Es sei eine eindrucksvolle Zeitreise in die Nachkriegsjahre der Landwirtschaft, teilten die Organisatoren mit.
Das Treffen war als Familienfest mit Livemusik und Bewirtung konzipiert. Die Besucher konnten nicht nur die Oldtimer bewundern, es gab auch Technikvorführungen. Besondere Trecker wurden zudem prämiert.