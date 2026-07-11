Oldtimer Trecker-Liebhaber treffen sich mit Fendt-Dieselrössern

Das Dieselross kam erstmals 1930 auf den Markt. Der Name spielte darauf an, dass der Schlepper bei den Bauern das Pferd als Arbeitstier auf dem Feld ersetzen sollte. Zu der Veranstaltung am Fendt-Unternehmenssitz Marktoberdorf waren nun die Besitzer von Dieselrössern aus den Baujahren 1949 bis 1959 eingeladen. Es sei eine eindrucksvolle Zeitreise in die Nachkriegsjahre der Landwirtschaft, teilten die Organisatoren mit.