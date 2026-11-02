Aus Birx und Bad Salzungen, aus Fischbach und Simmershausen und weiteren Orten fanden sich am Reformationstag etliche Besitzer historischer Fahrzeuge zum 5. Oldtimer-Stammtisch auf dem Ellenbogen ein. Das durchwachsene Wetter störte nicht – im Aufenthaltsraum von Noahs Segel war es warm – so konnte bei Kaffee und Kuchen, Bratwurst und Bier gefachsimpelt werden. Im Fokus standen ein Rückblick auf die Saison 2026, aber auch der Ausblick aufs nächste Jahr. Bei zahlreichen Treffen werden die Oldtimerfreunde teilnehmen, auch eigene Veranstaltungen organisieren. So wurde auch diskutiert, erneut ein Treffen am Ellenbogen auszurichten – Anlass ist der 10. Geburtstag des Aussichtsturms 2027. Erst am frühen Abend machten sich Robur LO, IFA L 60, Trabant 601, Barkas B 1000, Multicar M 25 und VW Golf II auf den Heimweg.