Den damals unter Jugendlichen sehr gefragten Beruf des Kraftfahrzeugschlossers erlernte Manfred Walther zu DDR-Zeiten und arbeitete im Anschluss lange im Moskwitsch-Service in Meiningen. Das Thema Oldtimer spielte damals noch keine Rolle bei dem Obermaßfelder, wohl aber die Schrauberei an alten Fahrzeugen, geschuldet indes eher dem Mangel im Sozialismus. „Ich hatte eine alte AWO 425 und als der Hausbau anstand, baute ich sie zum Dreirad mit Pritsche um, damit ich etwas transportieren konnte“. Ein vielfach damals praktizierter Umbau. Lange stand das Vehikel ungenutzt in einer Scheune. Der Verschrottung entging das Gefährt aber, denn Manfred Walther baute sie irgendwann originalgetreu zurück.