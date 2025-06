Oldtimer on Tour: BMW C1-Fangemeinde trifft sich in Masserberg

In diesem Jahr findet das mittlerweile 21. Internationale BMW C1-Treffen in Folge (es gab nur einmal einen coronabedingten Ausfall) vom 19. bis zum 21. Juni in Masserberg statt. International ist das Treffen, weil neben dem Gros der Teilnehmer aus Deutschland immer wieder Besucher aus Holland, Belgien, Frankreich, der Schweiz, Italien und Österreich dabei sind. Das Gipfeltreffen der Rollerfans hat in den vergangenen Jahren auch schon in Frankreich oder Italien stattgefunden. Die Grundidee für das Treffen unterschiedet sich nicht von den Oldtimer-Zusammenkünften der Simson’ler & Co: „Sich an einem schönen Ort treffen, die zum Teil in Jahren aufgebauten Freundschaften vertiefen, Benzingespräche führen oder Tipps und Tricks für Reparaturen auszutauschen“ beschreibt Reinhard Sellnow vom Organisationsteam die Motivation der Teilnehmer.