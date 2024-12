Erfurt (dpa/th) - Die Welt der alten Autos wird auf einer Messe für Oldtimerfans, Sammler und Hobby-Mechaniker im Januar in Erfurt gezeigt. Auf der traditionellen Oldtema in der Thüringer Landeshauptstadt werden am 18. und 19. auf rund 25.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche historische Fahrzeuge und Modell gezeigt, teilte die Messe GmbH mit. Angeboten würden Ersatzteile, Zubehör und Literatur.