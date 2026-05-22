Als abenteuerlich lässt sich bezeichnen, wie Heiko Bickel als junger Familienvater erstmals stolzer Besitzer eines eigenen Autos wurde. Auf einen Trabant hat der heute 62 Jahre alte Zella-Mehliser zu tiefsten DDR-Zeiten nicht gesetzt. Wohl aber war es ein alter Skoda 1000 MB, der nach langer Suche zu seinem Traumauto werden sollte. In einem Dorf bei Erfurt hat er das ungenutzt in einer Scheune stehende, gelb-braune Fahrzeug aufgespürt, das nur fünf Jahre jünger war als der frischgebackene Ingenieur selbst. Das Zehnfache seines damaligen Monatsgehaltes legte er für den von Hühnern in Besitz genommenen Skoda, Baujahr 1968, hin. Ein einst üblicher Preis für ein bereits betagtes Fahrzeug, zu dem die Oma noch einen Teil beisteuerte.