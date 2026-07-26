Wer glaubt, bei Oldtimertreffen auf dem Meininger Markt in der Vergangenheit schon alles gesehen zu haben, der wurde am Samstag eines Besseren belehrt: Auch zur 13. Auflage der Classic-Land Südthüringen, organisiert im Rahmen des Kulturveranstaltungsformats Grasgrün von Enthusiasten wie Frank Wöhner, Hansi Barche, Norbert Büchner, Barbara Nussbaum und anderen kamen bei allerbestem Flanierwetter Besitzer klassischer Fahrzeuge aus allen Epochen des Automobilbaus auf zwei-, drei- und vierrädrigen Schätzchen vorbei, die sich hier erstmals der Öffentlichkeit präsentierten und so für Aufmerksamkeit sorgten. Benzingespräche unter Gleichgesinnten waren da ein Muss.