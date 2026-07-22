Am 18. April hatte der Verein der Ernstthaler Mondstürer und Oldtimerfreunde der Stadtkapelle Lauscha zu deren 35-jährigem Bestehen einen Gutschein für die Teilnahme an der diesjährigen Oldtimerausfahrt geschenkt – passenderweise mit der Startnummer 35. Am Wochenende war es nun Zeit, den Gutschein einzulösen, denn der Ernstthaler Verein hatte zum Mondstürerfest inklusive Mittelgebirgsrundfahrt eingeladen.
Oldtimer in Ernstthal Eine besondere Rundfahrt zum Jubiläum
Doris Hein 22.07.2026 - 17:37 Uhr