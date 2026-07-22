Am 18. April hatte der Verein der Ernstthaler Mondstürer und Oldtimerfreunde der Stadtkapelle Lauscha zu deren 35-jährigem Bestehen einen Gutschein für die Teilnahme an der diesjährigen Oldtimerausfahrt geschenkt – passenderweise mit der Startnummer 35. Am Wochenende war es nun Zeit, den Gutschein einzulösen, denn der Ernstthaler Verein hatte zum Mondstürerfest inklusive Mittelgebirgsrundfahrt eingeladen.