«Oldtema» "Vom Rost bis zum Glanz" - Oldtimermesse zieht Tausende an

Erfurt (dpa/th) - Zum Start der Oldtimermesse "Oldtema" in Erfurt haben sich die Veranstalter zufrieden gezeigt. "Hier herrscht Ausnahmezustand im positiven Sinne", sagte Veranstalter Thomas Szymkowiak. Bis Sonntagabend rechne er mit bis zu 18.000 Besuchern. "Vom Rost bis zum Glanz" sei auf der Messe alles vertreten. Einige Ausstellungsautos seien Millionen wert, auf der Außenfläche böten aber auch Teilehändler alte Ersatzteile für Schrauber an.