Feiern macht Spaß, Tanzen erst recht. Getreu diesem Motto organisieren die Zwölftklässler des Rhön-Gymnasiums seit Jahren schon die Oldieparty. Deren Einnahmen dienen obendrein der Finanzierung der bevorstehenden Abifeier. So kam es, dass am Samstag in der Hochrhönhalle kräftig gefeiert wurde. Band und Musik hatten die jungen Leute selbst engagiert, dazu übernahmen sie die Bedienung der Gäste und mitgetanzt haben sie zwischendrin freilich selbst auch noch. Bis in die Nacht hinein herrschte bei der Oldieparty gute Laune – und am Ende auch beim Blick in die Kasse. Da blieb einiges für die Abifeier übrig. Da müssen jetzt nur noch alle Prüfungen bestanden werden – und dann wartet schon die nächste Feier auf die Zwölftklässler.