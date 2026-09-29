So brauchte es auch dieses Jahr für die Veranstaltung am vergangenen Sonntag im Milzer Kulturhaus keine extra Werbeaktion, um den Saal bis auf den letzten Stuhl zu füllen. „Leider konnte ich die Kartenwünsche, die noch auf meiner Warteliste standen, nicht erfüllen“, meinte Axel Peter. So bleibt denjenigen möglicherweise der Trost auf nächstes Jahr, denn Fredi Breunig kommt gerne wieder nach Milz.