Oktoberfest Zwischen Tradition und It-Piece - Die Dirndl-Trends 2025

"Man kann sehr viel unterschiedliche Trachten-Mode wahrnehmen", sagt Rainer Wenrich, Kunst- und Modeexperte von der Katholischen Universität Eichstätt. "Ich bin mir noch nicht sicher, ob es als Trend auszumachen ist, aber meinen Beobachtungen zufolge können wir bei den Dirndln die Verwendung von hochwertigen Materialien wahrnehmen, saubere Verarbeitung, klare, präzise Schnitte, reine Farben, nicht grell, kaum Dekoelemente, wenn dann auch hochwertig im Schmuck, Länge bis zum Knie und darüber hinaus. Hinzu kommen Naturstoffe, Samt und auch Kord kann man sehen. Ein paar Mary Janes dazu gehen auch."