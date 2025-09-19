Oktoberfest Zwischen Tradition und It-Piece - Die Dirndl-Trends 2025

Dazu passt, dass es in diesem Jahr auf der Wiesn - wenn auch sehr vereinzelt - handgearbeitete Dirndl aus Uganda zu sehen geben wird. Annette Weidner hat sie für ihr Label "Isarhippie" nach Deutschland geholt. Bayerisches Design, traditionelle, afrikanische Stoffe. "In Uganda spielt auch die Tradition eine wichtige Rolle und das passt sehr gut zu Bayern, und deswegen haben wir gedacht, das könnte man gut kombinieren", sagt sie. "Spitzendirndl waren in Mode, dann hatten wir die mit Samt-Oberteil und warum jetzt nicht mal welche mit Stoffen aus Afrika?"