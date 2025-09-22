 
Wegen eines Gepäckstücks auf einem Sitz eskaliert ein Streit am Hauptbahnhof in München. Mit Anzeigen endete die Fahrt für zwei Oktoberfestbesucher anders als geplant.

 
Oktoberfest: Züge wegen Wiesn überfüllt - Sitzplatzstreit eskaliert
1
Die Abfahrt der Bahn in Richtung Nürnberg verzögerte sich wegen des Streits. (Symbolbild) Foto: Matthias Balk/dpa

München (dpa/lby) - In einem wegen der Wiesn überfüllten Zug in München ist ein Streit um einen Sitzplatz eskaliert. Laut Polizei hatte eine 31-Jährige ihr Gepäck auf einem freien Platz neben sich abgestellt, den ein 48-Jähriger nutzen wollte. Als der Platz aus seiner Sicht nicht schnell genug geräumt wurde, kam es laut Polizei zu Beleidigungen und Handgreiflichkeiten. In der Folge drückte der 48-Jährige die Frau gegen das Fenster und den Sitz. Sie wiederum schlug den Mann mit einer Plastikflasche.

Beide erhielten laut Polizei Anzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung. Wegen des Vorfalls verzögerte sich die Abfahrt des Zugs am Sonntag.