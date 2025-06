Oktoberfest Wiesnchef zieht zum Oktoberfest ins Hotel

München - Der neue Wiesnchef und Wirtschaftsreferent Christian Scharpf (SPD) will während des Oktoberfests ins Hotel ziehen. Aus praktischen Gründen: "Ich habe mir auf eigene Kosten ein Zimmer direkt an der Wiesn gebucht, um in der Hochphase der Festzeit jederzeit schnell vor Ort sein zu können", sagte Scharpf der Deutschen Presse-Agentur. Der 53-Jährige, der das Amt des Wirtschaftsreferenten im März übernommen hat, wohnt mit seiner Familie im Stadtteil Maxvorstadt - eigentlich nur ein paar Kilometer Luftlinie zum Festgelände. Zur Wiesnzeit allerdings herrscht in U- und S-Bahnen sowie an den Bahnhöfen rund um das Oktoberfest regelmäßig dichtes Gedränge - und sogar zu Fuß geht es oft nur Stop-and-Go Richtung Fest.