Oktoberfest: Wiesn überfüllt: CSU und ÖDP fordern Aufklärung

Am Samstag war der Andrang auf das Oktoberfest so groß, dass das Gelände wegen Überfüllung gesperrt wurde. Zum Tischwechsel um 17.00 Uhr hatten sich die Besucherströme geballt. Dadurch waren so viele Menschen - circa 300.000 - gleichzeitig auf der Theresienwiese, dass es an einigen Stellen weder vor noch zurückging. Etwa eine halbe Stunde lang wurde das Gelände deshalb für Neuankömmlinge komplett abgeriegelt. Nach etwa einer Stunde hatte sich alles wieder normalisiert. Viele Besucherinnen und Besucher berichteten von Angst im Gedränge.