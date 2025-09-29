Oktoberfest: Wiesn überfüllt: CSU und ÖDP fordern Aufklärung

München (dpa/lby) - Nach der zeitweisen Sperrung des Oktoberfests wegen Überfüllung machen ÖDP und CSU Druck. Die Fraktion aus CSU und Freien Wählern im Münchner Stadtrat stellte am Montag eine offizielle Anfrage an Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). "Wenn Besucher von Todesangst berichten, ist eindeutig etwas schiefgelaufen. Das darf man nicht kleinreden", sagte Fraktionsvorsitzender Manuel Pretzl. "Deshalb bitten wir den Oberbürgermeister, die derzeit offensichtlichen Fragen auch offiziell zu beantworten: Wie kam es zu der starken Überfüllung? Warum wurde nicht früher reagiert? Und welche Konsequenzen werden daraus gezogen?"