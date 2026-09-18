Heiß, heißer - Wiesn

Hot. Aufgeheizt. Und fast tropisch. Auf der Wiesn kann es bis zu zehn Grad wärmer sein als sonst in der Stadt, und die Luftfeuchtigkeit kann ein Drittel höher liegen. Das hat vor einigen Jahren der Bonner Meteorologe Karsten Brandt bei Messungen herausgefunden. Grund sind Lichter, Fahrgeschäfte, Hendl-Bratereien, Küchen - und vor allem: Menschen. Der Wärme-Effekt ging laut Brandt zu zwei Dritteln von den Besuchern aus. Ein Mensch erzeuge 80 Watt - so viel wie eine große alte Glühbirne, erläuterte Brandt damals. Zudem atmen und schwitzen die Besucher. Die Feuchtigkeit liege "wie eine warme feuchte Glocke" über dem Fest. Allerdings reicht es nicht für die Bildung von Nebel - oder Regenwolken. Dazu ist das Gelände zu klein.