 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Wiesn-Endspurt trotzt Bombendrohung und Wetterumschwung

Oktoberfest Wiesn-Endspurt trotzt Bombendrohung und Wetterumschwung

Das Oktoberfest lockt am langen – und letzten – Wochenende zahlreiche Besucher an. Der Wiesn-Chef zeigt sich zufrieden. Was sagt der Deutsche Wetterdienst für den Abschluss vorher?

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

München (dpa/lby) - Nach der Bombendrohung lassen sich Besucherinnen und Besucher der Wiesn zum Beginn des langen Abschluss-Wochenendes nicht abschrecken: Am Tag der Deutschen Einheit strömten sie in großer Zahl auf die Theresienwiese in München. Der Verkehr auf der Hackerbrücke wurde nach Angaben der Bundespolizei zeitweise für Kraftfahrtzeuge gesperrt, der Besucherandrang war groß. Am Nachmittag waren die Festzelte und Biergärten bereits geschlossen, wie die Pressestelle des Oktoberfests auf Instagram mitteilte. Der Zugang sei weiterhin für Gäste mit Reservierung möglich.

Nach der Werbung weiterlesen

"Ich freue mich sehr, dass die Menschen nach Aufhebung der Sperrung sofort wieder auf die Wiesn gekommen sind", sagte Wiesn-Chef Christian Scharpf (SPD). "Super Wiesnstimmung und tolle Feierlaune wie eh und je, da ist Gott sei Dank nichts zurückgeblieben." Scharpf bedankte sich bei den Besucherinnen und Besuchern für das Verständnis für die Sperrung des Oktoberfests am Mittwoch. "Viele sagen, wir kommen gerne wieder, weil wir uns sicher fühlen."

Mehr Sonne als Wolken am Feiertag – Wetterwechsel steht bevor

Und auch das Wetter spielte noch einmal weitgehend mit – sonnig und trocken, aber kühl. Der Wiesn-Chef berichtete von einem ähnlich großen Gästezustrom, wie an vergleichbaren Tagen in der Vergangenheit. Doch lange wird das sonnige Wetter laut Prognosen nicht halten: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnete mit einem spürbaren Umschwung für die bayerische Landeshauptstadt an den letzten beiden Tagen.

Am Samstag soll sich das Wiesn-Wetter zweigeteilt zeigen, wie ein Meteorologe des DWD sagte. Vormittags und am frühen Nachmittag wird es demnach weitgehend freundlich, nur vereinzelt soll es ein paar Tropfen geben und die Temperaturen sollen auf Höchstwerte um die 20 Grad steigen. "Tauglich für den Oktoberfest-Besuch", fasste es der Wetterexperte zusammen.

"Deutlich bemerkbare" Kaltfront zieht auf Oktoberfest zu

Doch ab dem späten Nachmittag soll eine Kaltfront folgen, die sich "deutlich bemerkbar" macht. Ab etwa 17.00 Uhr ist laut dem DWD-Experten mit Regen und auffrischendem Wind zu rechnen – mit Böen um die 50, in ungünstigen Fällen auch bis zu 70 Kilometern pro Stunde. Für einen Wiesn-Besuch empfahl der DWD-Sprecher, warme Kleidung mitzunehmen. Am Sonntag soll es in München herbstlich bleiben: dichte Bewölkung, immer wieder Schauer und Höchstwerte von zwölf Grad, dazu lebhafter Wind.