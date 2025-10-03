Oktoberfest Wiesn-Endspurt trotzt Bombendrohung und Wetterumschwung

München (dpa/lby) - Nach der Bombendrohung lassen sich Besucherinnen und Besucher der Wiesn zum Beginn des langen Abschluss-Wochenendes nicht abschrecken: Am Tag der Deutschen Einheit strömten sie in großer Zahl auf die Theresienwiese in München. Der Verkehr auf der Hackerbrücke wurde nach Angaben der Bundespolizei zeitweise für Kraftfahrtzeuge gesperrt, der Besucherandrang war groß. Am Nachmittag waren die Festzelte und Biergärten bereits geschlossen, wie die Pressestelle des Oktoberfests auf Instagram mitteilte. Der Zugang sei weiterhin für Gäste mit Reservierung möglich.