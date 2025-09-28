Oktoberfest Wiesn bisher mit weniger Gästen - Überfüllung am Samstag

Während der Bierabsatz "wetterbedingt leicht unter dem Vorjahresniveau" liegt, tranken die Feiernden deutlich mehr Wasser, Spezi und Co. Um ganze zehn Prozent ist der Verbrauch von alkoholfreien Getränken gestiegen. Das dürfte auch an dem heißen ersten Wochenende gelegen haben mit Rekordtemperaturen von über 30 Grad. In einigen Betrieben ist das Wasser den Angaben zufolge sogar ausgegangen.

Seitdem ist das Wetter eher wechselhaft - was sich auch an den Fundsachen beobachten lässt: Dieses Jahr wurden 42 Schirme verloren - ein Plus von 180 Prozent. Die kuriosesten Stücke im Fundbüro bislang: Eine Krücke, ein Möbelhausgutschein über 299 Euro und zwei linke Trachtenschuhe.