Die Wiesn-Stadträtin Anja Berger (Grüne) nannte es "bedauerlich", dass auch bei alkoholfreien Getränken die Preise so stiegen. Sie habe auch beim Bier auf moderatere Erhöhungen gehofft. "Geträumt habe ich sogar von einer Nullrunde."

Nullrunde - und Preissenkung

Die gibt es tatsächlich: Im Volkssängerzelt und im Wirtshaus im Schichtl gibt es die Maß weiter für 14,90 Euro. Beide Betriebe legen eine Nullrunde ein, ein eher seltener Vorgang.

Noch ungewöhnlicher: Den Preis sogar gesenkt hat als Einziger Alexander Egger mit seinen Münchner Stubn, einem mittelgroßen Zelt. Dort kostet die Maß nun 15,50 statt im Vorjahr 15,80 Euro.

Egger hatte sich vergeblich um eines der großen Festzelte beworben und kämpft nun vor Gericht weiter darum. Mit seinem Vorstoß, eine europaweite Ausschreibung der Wiesn-Zelte prüfen zu lassen, hatte er für erheblichen Wirbel gesorgt. Im ersten Anlauf war er damit gescheitert, doch er will die Frage notfalls bis vor den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg bringen.

Darüber hinaus wandte er sich in einem Eilantrag gegen die Ablehnung seiner Bewerbung für das Volkssängerzelt auf der Oidn Wiesn an das Verwaltungsgericht München.

Vorsicht, süffig!

Das auf dem Oktoberfest ausgeschenkte Bier wird eigens für die Wiesn nach streng gehüteten Geheimrezepten der jeweiligen Brauereien gebraut. Es hat mehr Stammwürze und einen höheren Alkoholgehalt als gewöhnliches Helles, nämlich um die 6 Prozent, normales Schankbier hat einen Alkoholgehalt von rund 4,8 Prozent. Vorsicht ist also geboten: In der Schwüle der Zelte läuft das Gebräu leicht die Kehle hinunter.

Die Kehrseite

Jede Maß Wiesn-Bier enthält so viel Alkohol wie acht Schnäpse, warnte das städtische Referat für Gesundheit und Umwelt vor Jahren. Fünf Maß Wiesn-Bier entsprächen damit einer Flasche Schnaps.

Manchner merkt erst spät, welche Folgen das hat. Alljährlich sorgt das für zahlreiche Einsätze auf der Wiesn-Sanitätsstation, teils müssen die Helfer mit der fahrbaren Trage ausrücken, weil Alkoholopfer nicht mehr laufen können. Bei einem Drittel aller Patienten im Jahr 2024 lautete die Diagnose Alkohol-Intoxikation. Rund 190 alkoholgeschädigte Gäste mussten die Nacht über bleiben.

Wie kommen die Bierpreise zustande?

Die Getränkepreise werden nicht von der Stadt München vorgegeben. Die Wiesn-Wirte kalkulieren ihre Preise selbst. Die Stadt prüft lediglich, ob die Forderungen aus ihrer Sicht angemessen sind. Dabei werden unter anderem die Preise in Münchner Gaststätten zum Vergleich herangezogen. Dort kostet ein Liter Bier derzeit zwischen 7,70 und 13,40 Euro.

Der Bierpreis gehört seit Jahren zu den meistdiskutierten Themen rund um das Oktoberfest. Kaum eine andere Zahl wird vor Beginn der Wiesn so aufmerksam verfolgt wie der Preis für die Maß.

Das Oktoberfest beginnt am 19. September mit dem traditionellen Anstich im Schottenhamel-Zelt. Bis zum 4. Oktober werden auf der Theresienwiese rund sechs Millionen Besucher erwartet.