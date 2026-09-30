Oktoberfest Wiesn-Bedienungen mahnen zu Toleranz – Zustimmung der Wirte

So wünsche sich die Initiative, dass sich die "gesamte Wiesn positioniert" – und zwar gegen jegliche Form von Extremismus, menschenverachtendem Verhalten, Rassismus, Diskriminierung und Ausgrenzung. "Und dass wir da einfach alle eine gemeinsame Sache machen". Im Hinblick beispielsweise auf die Wahlergebnisse in Sachsen-Anhalt – dort gewann die AfD die Landtagswahl – ist die Initiative der Ansicht, dass es nicht mehr reiche, nichts zu sagen und nicht politisch zu werden.