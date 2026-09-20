Oktoberfest: Wie gehts heim? Polizeieinsatz nach familiärem Wiesn-Streit

München - Ein Streit zwischen einem Vater und seinem Sohn nach dem Oktoberfestbesuch über die richtige S-Bahn für die Heimfahrt hat in der Nacht an der Hackerbrücke einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der offensichtlich alkoholisierte 44-Jährige wollte mit der S2 nach Erding fahren - stieg dann aber irrtümlich in eine S4. Sein Sohn bemerkte dies und zog ihn wieder aus der S-Bahn, wie die Bundespolizei berichtete. Daraufhin ging der 44-Jährige auf seinen Sohn los.