Oktoberfest "Wackelkontakt"- Oimara: Wiesn-Hit nicht das wichtigste Ziel

München - Für den Liedermacher Oimara alias Beni Hafner ist es gar nicht so wichtig, ob sein "Wackelkontakt"-Song der offizielle Wiesn-Hit in diesem Jahr wird. "Der Song wird sicher gespielt, ob es jetzt der Wiesn-Hit ist, ist auch schon wurscht. Hauptsache, ich höre es einmal im Zelt, dann hat sich mein Traum schon erfüllt", sagte er der Deutschen Presse-Agentur beim Anstich im Schottenhamel-Festzelt. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht: Er selbst wird viermal auf dem Oktoberfest sein.