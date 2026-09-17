Oktoberfest "Teufelsrad" umgestaltet - Debatte um Wiesn-Figur mit Schuh

Es gebe die Venus von Milo, die praktisch nackt sei. "Und wir haben die Sixtinische Kapelle, und da hat der Michelangelo oben auch etwas mit Textilien gegeizt. Da sagt auch keiner, bitte, wir müssen die Sixtinische Kapelle abreißen. Deswegen macht keinen Unterschied bitte zwischen Breitenkultur und Hochkultur." Entscheidungen wie die über die Figuren am Teufelsrad sollten gemeinschaftlich im Gespräch getroffen werden.