Wenn sich Spitzensportlerinnen einmal nicht um Hundertstelsekunden, Medaillen oder Trainingspläne kümmern müssen, darf es auch mal ganz entspannt zugehen. Für die Oberhofer Biathletin Vanessa Voigt, Rennrodlerin Dajana Eitberger und Spitzensportlerin Merle Fräbel ging es die letzten Tage zumindest erst einmal nach München. Statt Wettkampfkleidung stand diesmal der perfekte Dirndl-Look im Fokus der Spitzensportlerinnen.