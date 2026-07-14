Oktoberfest Rätsel um verhüllte Kellnerinnen am Paulaner-Turm

Urheberrechtsstreit am Bräustüberl

Um Werke von Kneiß geht es auch am Bräustüberl Tegernsee. Kneiß hatte im Inneren der Gaststätte das Bild eines Mannes an die Wand gemalt, der nach seinem Hund sucht - der wiederum unter seinem dicken Bauch sitzt. Das Bild ziert auch diverse Artikel im Bräustüberl-Shop wie Brotzeitbrettl, Bierdeckel und Anstecker. Eine Nachfahrin von Kneiß habe deshalb wegen Urheberrechtsverstößen vor dem Landgericht München I geklagt, sagte der Anwalt Moritz-Melchior Bloser als Vertreter des Bräustüberl-Wirts. "Wir hatten versucht, uns mit der Nachfahrin zu einigen" - das habe aber nicht zum Erfolg geführt. Auch darüber hatte die Mediengruppe "Münchner Merkur/tz" berichtet.