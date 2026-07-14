Oktoberfest Rätsel um verhüllte Kellnerinnen am Paulaner-Turm

Laut einem Bericht der Mediengruppe "Münchner Merkur/tz" soll ein Urheberrechtsstreit der Grund sein. Paulaner kommentiert das nicht - sondern antwortet auf Anfrage lediglich: In diesem Jahr bekomme das Paulaner-Festzelt einen neuen Anstrich, der auch den Biergarten beinhalte, um neue Ausgabemöglichkeiten für Essen und Getränke zu schaffen. "Pläne, den Turm neu zu bemalen, gibt es schon länger. Nach den Verzögerungen der letzten Wochen wird dieser jetzt im Stehen gestrichen. Dem haben wir derzeit nichts hinzuzufügen", teilte ein Sprecher mit.