Anleihen bei Stil von Lyonel Feininger

Die Entscheidung insbesondere unter den letzten drei Bewerbern sei nach lebhaften Diskussionen gefallen - "ein Beleg für die Qualität der zur Wahl stehenden Entwürfe", berichtete Scharpf. Letztlich habe Hubers Entwurf überzeugt, der an den Stil von Lyonel Feininger erinnere. "Er verbindet gekonnt Tradition und Moderne, lenkt mit seiner leuchtenden Farbigkeit den Blick auf sich und weckt echte Emotionen beim Betrachten des Kunstplakats."