München (dpa/lby) - Riesenrad, Frauentürme, eine Tuba für die Blasmusik, eine Maß Bier und eine Breze - das alles in einem knallbunten Farbenrausch durcheinandergewirbelt: Das offizielle Plakat für das diesjährige Münchner Oktoberfest vereint kubistisch-expressionistisch verwoben die typischen Erkennungszeichen der Wiesn. Der Festleiter und Wirtschaftsreferent Christian Scharpf (SPD) stellte das in einem Wettbewerb ermittelte Motiv des Grafik-Designers Florian Huber vor. Dynamisch, modern, emotional – so charakterisierte die Jury Hubers Motiv.