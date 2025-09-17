Oktoberfest Neue Regeln zu Messern und E-Scootern bei der Wiesn

Ein besonderes Augenmerk haben die Einsatzkräfte dieses Jahr auf Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. "Jede Belästigung und jede Tätlichkeit in diesem Bereich ist eine zu viel!", betonte Huber. Auch das zunehmend häufiger vorkommende Fotografieren unter den Dirndlrock ("Upskirting") werde ganz klar verfolgt und könne mit bis zu zwei Jahren Haft bestraft werden. Damit Betroffene von Belästigung und Gewalt auch Hilfe rufen können, wird es in den Festzelten heuer erstmals Ladestellen für Handys mit leeren Akkus geben.