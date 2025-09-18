Oktoberfest Michael Fenzl singt "A Liad für d’Wiesn"

München - Der Rosenheimer Musiker Michael Fenzl hat den Musikwettbewerb "A Liad für d’Wiesn" gewonnen. Sein Lied hat das zum Thema, worum es auf dem Oktoberfest vielen Besuchern geht: "Bierdringa". Der Sänger und Kontrabassist habe 36.000 Stimmen bekommen und das Online-Voting damit deutlich gewonnen, sagte Wiesn-Chef Christian Scharpf (SPD) bei dem traditionellen Wiesn-Rundgang vor Beginn des Oktoberfests an diesem Samstag. 115 Songs waren für den Wettbewerb eingegangen, den die Stadt München erstmals ausgeschrieben hatte.