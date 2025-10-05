Nach dem erfolgreichen Auftaktabend am 2. Oktober – einer grandiosen 80er- und 90er-Party mit acht DJs, den Modern Style Dancers, zahlreichen Gästen und vielen Überraschungen – stand der Folgetag ganz im Zeichen bayerischer Festtradition. Den offiziellen Fassbieranstich übernahm Meiningens Bürgermeister Fabian Giesder gemeinsam mit Landrätin Peggy Greiser sowie die beiden Veranstalter Marco Thomas und Christian Meyer, Geschäftsführer der Sandstein- und Märchenhöhle Walldorf. Mit einem kräftigen „O’zapft is!“ eröffneten sie das Fest feierlich und gaben damit den Startschuss für einen stimmungsvollen Abend voller Musik, Tanz und guter Laune.